Hub vaccinali in azienda: "La Spezia tra le prime in Italia"

La Spezia - Un nuovo traguardo della lotta al rischio pandemico è stato raggiunto nei giorni scorsi nella nostra provincia, con l’apertura degli hub vaccinali aziendali grazie anche al contributo determinante di Confindustria La Spezia. "Dall’inizio dell’emergenza, Confindustria La Spezia è sempre stata al fianco delle associate per supportarle concretamente nelle innumerevoli criticità che l’emergenza sanitaria ha portato al loro interno", recita una nota dell'associazione.

Le aziende associate Fincantieri, Leonardo, LSCT, Quayside Service e Sanlorenzo, hanno partecipato con esito positivo al bando di Alisa pubblicato il 21 maggio, con il quale la Regione Liguria ha reso disponibili 5mila vaccini settimanali per le aziende con più di dipendenti 250. A seguito dell’attribuzione alla nostra provincia di circa 1800 unità vaccinali, in pochissimi giorni si sono aperti hub aziendali.



Risultato raggiunto grazie a un incessante lavoro svolto in sinergia fra l'associazione, le aziende e naturalmente, gli organi competenti coinvolti. Nello specifico, Confindustria La Spezia, in collaborazione con ASL e con la gestione sanitaria dell’associata CMD – Centro Medico Diagnostico di Santo Stefano Magra, ha direttamente organizzato l’apertura e l’operatività di due Hub Vaccinali per Leonardo, LSCT e Quayside Service e ha affiancato e supportato la realizzazione di quelli di Fincantieri e Sanlorenzo. I due hub vaccinali di Confindustria La Spezia sono stati aperti uno nella città capoluogo nei locali ex Fitram e l’altro a Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo.

"L’apertura degli Hub Vaccinali è un grande risultato e significativo per il mondo delle imprese e per le persone che ci lavorano – commenta Mario Gerini, presidente Confindustria La Spezia – è stato una corsa contro il tempo. La volontà delle aziende di sostenere costi per porre i loro dipendenti nella condizioni di ridurre i rischi di contagio da Covi-19, evidenziano che in molte aziende si è consolidata la consapevolezza del ruolo e della 'responsabilità sociale' che hanno".



"Con orgoglio sottolineo, che grazie all’impegno dei nostri collaboratori, Confindustria La Spezia è fra le prime associazioni del sistema Confindustriale , sia a livello ligure che nazionale, che è stata in grado di porre le proprie associate nella condizione di usufruire di strutture vaccinali organizzate e gestite dall’associazione. Questo risultato è stato possibile raggiungerlo solamente grazie a un formidabile lavoro di squadra.

Ringrazio in particolare Paolo Cavagnaro, direttore generale ASL5, Regione Liguria e tutto il Suo Staff per la preziosa e indispensabile collaborazione. Altro ringraziamento particolare - prosegue Gerini - lo rivolgo al Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il quale, accompagnato dal sindaco Peracchini, ci ha onorato della sua presenza volendo visitare il nostro hub vaccinale della Spezia. Ovviamente il nostro impegno non si esaurisce con la vaccinazione dei dipendenti delle grandi aziende ma auspichiamo che ci possano essere le condizioni per poter utilizzare i nostri hub anche per tutte le associate che lo riterranno e per quelle del loro indotto".