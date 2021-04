Grande distribuzione, sicuro incremento di afflusso: i sindacati chiedono controlli serrati

La Spezia - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in vista delle imminenti festività pasquali, hanno chiesto al Prefetto della Spezia il potenziamento dei controlli nell'ambito della grande distribuzione organizzata in considerazione del sicuro incremento di afflusso di pubblico. L'obiettivo è tutelare i lavoratori e gli utenti da situazioni di assembramento e di mancato rispetto dei distanziamenti che potrebbero contribuire a causare contagi da Covid-19. In particolar modo le giornate più “critiche”, da monitorare con controlli stringenti e capillari, saranno quelle di venerdì 2, sabato 3 e martedì 6 aprile.