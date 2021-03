Graduatorie terza fascia, un corso con CISL

La Spezia - LA Cisl Scuola della Spezia organizza per venerdì 26 marzo 2021 alle 16.45 un incontro formativo dedicato all’Aggiornamento-Inserimento per le GRADUATORIE DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA.

Per collegarsi l’indirizzo è il seguente https://www.gotomeet.me/cislscuolaspezia/gardata_2021-24



Nel corso dell’incontro verrà affrontato il decreto ministeriale n.50 del 3/3/21: La PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLA DOMANDA SU POLIS



La partecipazione è gratuita e aperta a iscritti e non iscritti Cisl Scuola. L’incontro è in collaborazione con l’Unione Sindacale Territoriale (Ust) della Spezia di via tavia 52