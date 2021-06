Ghiglione, Cgil: "Fondi per transizione ecologica fondamentali per il futuro"

La Spezia - “Le risorse del Just Transition Fund sono fondamentali per un futuro del nostro territorio all’insegna dell’economia sostenibile e dell’occupazione di qualità.” Così Lara Ghiglione, Segretaria Generale della Cgil spezzina, che continua: “bene ha fatto il Consigliere regionale e Presidente della Commissione Next Generetion Ue Davide Natale a sollecitare la Regione affinché inserisca la provincia della Spezia tra quelle che potranno usufruire dei fondi. Le istituzioni devono far sentire la loro voce nell’interesse di un territorio in cui la transizione ecologica assume un ruolo centrale e strategico, basti pensare all’area Enel, al porto, alla blue economy. In questa fase di ricostruzione post pandemica e di progettazione per il futuro c’è bisogno di classi dirigenti con una visione organica e con capacità di attivare processi virtuosi ed inclusivi. La Cgil c’è, con le nostre proposte che abbiamo declinato negli ultimi mesi alla città: rigenerazione urbana, trasporto pubblico e logistica sostenibile, green e blue economy, innovazione digitale, ricerca e formazione.”