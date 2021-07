Ghiglione (Cgil): "Bene finanziamento Pontremolese, ora tempi rapidi"

La Spezia - “Bene il finanziamento della Pontremolese, un’opera strategica per il nostro territorio e per il Paese. Adesso si proceda in tempi rapidi per attivare l’iter di realizzazione, con massima tutela della qualità dell’occupazione” Così Lara Ghiglione, Segretaria generale della Cgil spezzina, che continua: “un risultato importante, ottenuto grazie ad un territorio unito in tutte le sue articolazioni ed ai rappresentanti del Governo che hanno saputo ascoltarlo. Ci auguriamo che l’opera sia realizzata in tempi rapidi, evitando appalti e subappalti al massimo ribasso ma, al contrario, favorendo procedure virtuose, sicurezza sul lavoro e corretta applicazione dei contratti nazionali di lavoro.”