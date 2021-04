Gesta proporrà iniziative per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030

La Spezia - I diciassette obiettivi di Sviluppo Sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 sotto-obiettivi a essi associati costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide, ma anche che ogni persona con i propri gesti e le proprie scelte quotidiane deve dare il proprio contributo.



Infatti, l’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Gesta, attraverso questa iniziativa, che prevede l’invio di newsletter dedicate con cadenza quindicinale, intende promuovere azioni e buone pratiche per fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi ONU, utili a persone e imprese, per partecipare in modo pro-attivo alla crescita sostenibile. Nel mese di Aprile (il secondo e il quarto martedì del mese) verranno proposte azioni inerenti agli Obiettivi 1 "SCONFIGGERE LA POVERTA'" e 2 "SCONFIGGERE LA FAME"