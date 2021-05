Gesta assume a tempo indeterminato

La Spezia - Gesta Srl Società Benefit opera dal 1994 sul mercato nazionale nelle aree della consulenza aziendale, della consulenza legale e della formazione con un sistema di qualità aziendale certificato dal 1998. Dal 2021 Gesta è una Società Benefit.

"Stiamo ricercando una persona da assumere a tempo indeterminato, con il CCNL del commercio, che risponderà all’Amministratore delegato, per il settore consulenza e formazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008, ISO 45001).

La persona dovrà possedere capacità di lavoro in team, ottime capacità di comunicazione e relazionali, una laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o una laurea tecnica analoga e, in caso di assunzione, seguirà un training on the job interno.

La sede di lavoro sarà La Spezia, con possibili trasferte; la RAL sarà di 25.000 Euro e con inserimento, dopo il primo anno, nel piano di welfare aziendale".

Il curriculum vitae e la lettera di presentazione dovranno essere inviati a gesta@gestaconsulenza.it

I dati personali saranno trattati in considerazione delle finalità di selezione del personale in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679 UE.