Francesco Pelosi nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria

La Spezia - Nel corso dell’assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria La Spezia, Francesco Pelosi è stato eletto nuovo Presidente per il triennio 2021-2024. Succede a Luca Li Vecchi (Futura Group Srl). Spezzino di 37 anni, founder di Sun-Times Srl, agenzia di marketing e comunicazione con sedi alla Spezia e a Milano, ricoprirà di diritto, la carica di Vice Presidente di Confindustria La Spezia. “Sono felice ed onorato di questa nomina, arrivata dopo un percorso di crescente impegno in associazione. I prossimi tre anni saranno fondamentali per dare come Confindustria il nostro contributo allo sviluppo di un contesto favorevole per lo sviluppo di tutte le esperienze di impresa in provincia. Viviamo un territorio particolare, con un’economia da interpretare, fatta anche di eccellenze e dunque ricca di opportunità, se ben veicolate. Come Gruppo Giovani di Confindustria lavoreremo a fondo per ridurre il gap tra opportunità, richiesta, scenari di sviluppo, aumentando la sensibilità verso tutte le nuove sfide d’impresa: digitalizzazione, sostenibilità, startup”.



Nella stessa occasione è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo che risulta così composto:

Presidente: Francesco Pelosi (SUN-TIMES Srl)

Vice Presidenti: Silvia Costa (Impresa Costa Mauro Srl)

Luca Li Vecchi (Futura Group Srl)

Edoardo Vernazza (San Colombano Costruzioni SpA)

Completa il Consiglio Direttivo il Consigliere: Lorenzo Spinetti (Nuova Malco Srl)