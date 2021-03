Fondazione ITS, nel Comitato Tecnico Scientifico nominati Saccone e Scardigli

La Spezia - Su proposta del Presidente della Fondazione ITS della Spezia, Dott. Ing. Roberto Guido Sgherri, sono stati nominati due nuovi membri del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione: l’ Avv. Piergino Scardigli, Presidente della Scuola Nazionale Traporti e Logistica e la Dott.ssa Patrizia Saccone, Presidente seconda Commissione Mobilità e Turismo Comune della Spezia. Le nuove nomine si sono rese necessarie in quanto la Fondazione sta ampliando la sua offerta formativa in nuovi settori, in particolar modo in ambito di trasporti e logistica; pertanto la presenza dell’Avv. Scardigli nel CTS della Fondazione garantirà un apporto di competenze specifiche in quell’ambito. Il contributo della

Dott.ssa Saccone sarà fondamentale nell’aiutare la Fondazione ad ampliare il suo raggio di azione e a raggiungere quanti più studenti possibili interessati all’offerta formativa della Fondazione.



Il CTS della Fondazione vede già un’importante partecipazione dei principali attori del territorio ed è garanzia di un costante dialogo tra la formazione proposta e il tessuto economico nel quale si inserisce. Il CTS è composto da Boni Giorgio – IIs Capellini – Sauro; Bruzzone Luca – Unige; Garibotti Edoardo – Termomeccanica Pompe Spa; Franceschi Davide – Fincantieri Spa; Mariotti Massimo – Intermarine Spa; Poli Ornella – Mbda Italia Spa; Raffellini Marco – Confindustria; Renda Francesca – Leonardo Spa; Spinetti Claudio – Ri.Na Spa; Zignaigo Gianluigi – Ente Forma ; Angelotti Massimo – Sanlorenzo Spa; Barale Marco – Dott. Ing. Mario Cozzani Srl. “Considero molto importanti le nuove nomine nel CTS della Fondazione, nomine che premiano la competenza e il costante impegno sul territorio, nell’ottica di un continuo miglioramento e rafforzamento della Fondazione stessa” ha affermato il Presidente Sgherri augurando un buon lavoro a tutti.