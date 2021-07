Fondazione Carispezia, 150mila euro a organizzazioni culturali e sportive

La Spezia - Fondazione Carispezia ha erogato 150 mila euro a favore di organizzazioni culturali e sportive del territorio attraverso due ulteriori bandi volti a mitigare gli effetti del permanere dell’emergenza Covid-19.

I bandi “Sostegno straordinario agli enti privati senza fine di lucro operanti in ambito culturale” e “Sostegno straordinario alle associazioni/società sportive senza fine di lucro” - promossi anche nel 2020 - sono stati infatti pensati per sostenere le organizzazioni che continuano ad affrontare difficoltà economiche legate al diffondersi dell’epidemia e alle conseguenti misure per contrastarne l’ulteriore diffusione.

Sono 63 le realtà culturali attive nella provincia spezzina e in Lunigiana a cui sono stati erogati complessivamente 78 mila euro e 50 le associazioni sportive che hanno ricevuto un sostegno dalla Fondazione per un totale complessivo di 72 mila euro.

L’elenco completo degli esiti è consultabile sul sito www.fondazionecarispezia.it.