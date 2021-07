Fials e Nursind: "Asl recluta infermieri per controllare gli Oss durante il concorso"

La Spezia - La Asl 5 recluta infermieri per controllare gli oss durante lo svolgimento del loro concorso. serve un incontro urgente!

Questa la novità del momento in un azienda che patisce da anni la carenza organica infermieristica. la pandemia e la necessità di infermieri durante la campagna vaccinale ne hanno acuito il bisogno e l’azienda spezzina risponde aggiungendo a questi professionisti la “mansione di stuart di controllo” durante il concorso degli oss che iniziera’ in data 20 luglio: infermieri che mansionario non hanno più da tempi lontanissimi.

Facendo due conti dunque, il cospicuo impegno economico di circa 40.000 euro per agenzie private che si sono occupate di alcune attività concorsuali è stato speso tutto senza considerare il reclutamento del personale adatto alla vigilanza durante il concorso e quindi si e’ pensato bene di utilizzare gli infermieri remunerandoli con l’istituto contrattuale dello straordinario, quindi con i loro stessi soldi!

Ci troviamo davanti ad una azienda assurda che per poter garantire le ferie estive ha attivato continue riorganizzioni di reparti e personale e che ora lo impiega per verificare distanze, posizionamenti e correttezza delle attività durante lo svolgimento delle prove concorsuali degli oss, attività peraltro non che non riguarda in nessun modo quella assistenziale.

Ancora una volta ci troviamo davanti ad una azienda che ci mette davnti al fatto compiuto, senza alcuna informativa alle organizzazioni sindacali e soprattutto senza la prevista trattativa relativa all’impiego del lavoro straordinario quindi utilizzo dei fondi contrattuali, in deroga a quanto sancito dal ccnl e all’accordo integrativo in materia di relazioni sindacali.

Ora è il caso che l’azienda faccia chiarezza. serve capire quale sia la struttura aziendale che ha inteso adottare tale provvedimento e soprattutto le procedure di reclutamento poste in essere, che evidentemente non hanno garantito le pari opportunità per tutti i lavoratori , cosi come era capitato per il reclutamento di infermieri per la campagna vaccinale dove nessun bando era stato pubblicato e cio aveva comportato che solo alcuni avessero avuto accesso alle prestazioni.

Per quanto sopra le scrivento organizzazioni sindacali Nursind e Fials, diffidano pubblicamente l’azienda dal continuare ad agire unilateralmente e con l’uso improprio dello straordinario e chiedono urgentemente un tavolo di confronto per discutere nel merito.



Le segreterie Fials e Nursind