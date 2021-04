Esonero contributivo per i dipendenti delle aziende agricole: la richiesta entro il 12 maggio

La Spezia - L'Inps ha pubblicato le istruzioni per applicare alla aziende della filiera agroalimentare la norma che prevede la riduzione degli oneri previdenziali a carico dell’azienda per il primo semestre 2020. Lo sgravio riguarda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal 1 gennaio al 30 giugno 2020. Andranno versate comunque le quote INAIL, quelle a carico del lavoratore quelle relative alla formazione.



Chi può ottenere l'esonero? I datori appartenenti alle filiere agricole che svolgono le attività indicate dai codici Ateco indicati nei Dm 15 settembre 2020 e 10 dicembre 2020.



Entro quando presentare la domanda? La domanda va presentata entro 30 giorni, il 12 maggio 2021, su apposito modulo.



Coloro che avessero regolarmente pagato i contributi, laddove la domanda sia accolta, potranno far valere l’importo corrispettivo come sgravio sulle prossime scadenze.

Gli uffici paghe di Cia sono a disposizione e per le aziende cui si eroga il servizio sarà predisposto il modulo di domanda.