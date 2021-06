Elezioni Rsu nei supermercati Coop, Uiltucs soddisfatta per l'aggancio alla Filcams Cgil

La Spezia - Grande soddisfazione per la Uiltucs provinciale al termine delle elezioni Rsu all'interno della divisione supermercati di Coop del territorio.

Nel punto vendita di Via Monteverdi la Uiltucs ha ricevuto 13 voti, zero per le sigle di categoria di Cgil e Cisl, che non hanno presentato alcun candidato.

E' stato così eletto Silvano Ghiggini, con grande soddisfazione in casa Uiltucs, anche a livello provinciale dove il sindacato guidato da Marco Callegari si avvicina alla Filcams Cgil, ora distante solamente 6 voti.

Uiltucs ha ottenuto un delegato anche nel supermarket di Via Saffi (uno per Filcams Cgil e uno per Fisascat Cisl) e uno in quello del centro commerciale Il Faro (dove ne sono stati eletti due per Filcams Cgil). Il totale provinciale è dunque di tre delegati per Filcams Cgil, tre per Uiltucs e uno per Fisascat Cisl.