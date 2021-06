Eccellenze in digitale, il calendario degli eventi per le imprese della Spezia, Savona e Imperia

La Spezia - “Sponsorizzazioni e Adv sui Social. Scegliere strumenti e strategie e imparare a usare gli altri social” è il titolo del webinar organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tramite il proprio ufficio Punto impresa digitale, per aiutare imprese e lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web. L’appuntamento, gratuito, è in programma venerdì 11 giugno dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Francesco Berni.

I successivi appuntamenti saranno i seguenti:

“Sponsorizzazioni e Adv sui Social: strategie, strumenti, profilazione e geo-targeting della Facebook e Instagram Ads” giovedì 17 giugno dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Marianna Sposato;

“Vendere online: avviare, consolidare e rinnovare una strategia di e-commerce da zero” giovedì 24 giugno dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Marianna Sposato;

“Vendere online grazie a Market Place e oltre (strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)” martedì 29 giugno dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Enrico Molinari;

“I social per il business: scegliere strategie e strumenti in modo utile e imparare ad utilizzare i principali (Facebook e Instagram)” martedì 6 luglio dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Simone Intermite.

L’accesso ai webinar è aperto a tutti i lavoratori e referenti delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona con iscrizione da effettuare attraverso il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHO12uchi4xlgGqGLSnNxn6VQQc_g1OpuPE Fxwg13wYo5pw/viewform

I webinar di formazione proposti dalla Camera di Commercio da marzo a luglio rientrano nel progetto “Eccellenze in digitale”, iniziativa di Unioncamere supportata da Google. Informazioni sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria al seguente link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1772