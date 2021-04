Domani il webinar “L’investimento per una comunità sostenibile: il green garantisce”

La Spezia - Domani il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini interverrà al webinar promosso dalla “Green Building Council Italia” dal tema “L’investimento per una comunità sostenibile: il green garantisce”. Il 2021 è un anno molto importante per le politiche ambientali perché l’Italia avrà la presidenza del G20 e in autunno, a Milano, si terrà la conferenza “Un climate change pre-conference Italy 2021” a cinque anni dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Gli obiettivi ambiziosi che l’Europa e l’Italia si sono prefissati chiedono all’attuale modello economico “occidentale” una profonda riflessione: il mondo delle costruzioni e del costruito, in Italia come nel resto del mondo, deve rigenerarsi per contribuire in modo concreto a quei traguardi da raggiungere.



Al centro del webinar saranno i rating system di sostenibilità dell’edilizia che rappresentano concretamente una parte a tale esigenza e quanto la sostenibilità ambientale incida in modo positivo sull’economia del territorio. “La nostra xittà è stata individuata dal Green Building Council Italia come una realtà virtuosa in termini ambientali che ha saputo mettere in campo, negli ultimi anni, delle buone pratiche per incrementare la qualità della vita dei cittadini e, soprattutto, investire sull’economia sostenibile – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – nel 2017 la differenziata era al 62% e la città aveva dei seri problemi con la raccolta dei rifiuti. Era una nota dolente molto grave che incideva negativamente sia sulla vivibilità cittadina sia sulla tutela dell’ambiente. Per questo, abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta differenziata e oggi siamo primi in Liguria, quasi all’80%, con un servizio che è a misura di cittadino. Un cambiamento che ha portato di fatto a un miglioramento della reputazione della nostra Città in termini turistici e che ha avuto anche ricadute positive nelle bollette degli spezzini. La tutela dell’ambiente però, non è una questione solo di rifiuti – continua il sindaco Peracchini – Legambiente ci ha fotografato al 17° posto su 104 città italiane per performance ambientali: un traguardo importante che abbiamo raggiunto grazie agli investimenti sulla mobilità sostenibile, sulle infrastrutture fognarie, sulla mobilità elettrica e grazie all’accordo blue flag con le navi da crociera per abbattere le emissioni in porto. Performance ambientali che miglioreranno ancora quando daremo il via a tutti i progetti con le risorse del bando MIT: oltre 38 milioni di euro saranno utilizzati per avere il trasporto pubblico locale servito da filobus, la nuova stazione La Spezia Migliarina dalla quale far partire i treni per le Cinque Terre e il parcheggio dedicato per gli autobus turistici, così da abbattere l’inquinamento in centro città. L’occasione di questo webinar non è solo quella di far conoscere la buona politica ambientale messa in campo in questi anni ma anche confrontarci con altre realtà territoriali, quella toscana, lombarda e abruzzese.”



L’apertura dei lavori del webinar è affidata a Marco Mari, Presidente GBC Italia e a Paolo Crisafi, Presidente Remind Filiera Immobiliare. A moderare gli interventi sarà Silvia Camisasca, fisica e giornalista di Avvenire e L’Osservatore Romano, mentre a chiudere i lavori sarà Fabrizio Capaccioli, Vicepresidente GBC Italia. I relatori della conferenza saranno il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, la prof.ssa di econometria Ca’ Foscari Venezia Monica Billio e l’adj. Professore della Luiss Luca Dal Fabbro. L’evento è visibile anche su fb alla pagina: www.facebook.com/GBCItalia/ e sulla pagina fb del Comune della Spezia.