Covid-19 e rischio stress da lavoro correlato, webinar targato Gesta

La Spezia - Nell'ambito dell'obiettivo #3 dell'Agenda ONU 2030 (Salute e Benessere) Gesta ha deciso di organizzare un webinar Pro-Bono dal titolo: Covid-19 e rischio stress lavoro correlato. La crisi colpisce le organizzazioni che sono chiamate a rispondere in modo rapido ed efficace per salvaguardare la propria continuità operativa. Al tempo stesso, i lavoratori devono confrontarsi con sollecitazioni e circostanze per molti versi inedite che possono sottoporli ad un elevato stress. Qual è l’impatto psico-emotivo e fisico? Quali soluzioni è necessario adottare? Quali sono i bisogni dei lavoratori? Quali strumenti possono supportare i manager?



Il webinar viene organizzato con lo specifico obiettivo di fornire un contributo specialistico sulle:

1) implicazioni del coronavirus per la salute psico-fisica dei lavoratori;

2) strategie da perseguire per gestire lo stress, individuale e organizzativo, in modo efficace;

3) soluzioni che il management può adottare.



Per iscriversi cliccare qui