Cosa studiare a 40 anni per trovare lavoro: non è mai troppo tardi!

La Spezia - Perdere il lavoro a 40 anni è sicuramente mortificante, ma può rivelarsi anche un'opportunità straordinaria per ricominciare e magari realizzare i propri sogni: quelli che erano stati messi in un cassetto nell'attesa di tempi migliori. L'ultimo anno non è stato semplice per nessuno: il Covid ha letteralmente stravolto le nostre vite e per molti ha significato trovarsi a casa, senza un impiego. Questo però non significa che non sia possibile ricominciare da zero: le opportunità lavorative nel 2021 sono parecchie, basta essere disposti ad aggiornarsi e naturalmente formarsi in modo adeguato.



Vediamo quali sono i corsi di formazione professionalizzanti proposti da CORSICEF: il Centro Europeo di Formazione, punto di riferimento in questo settore. Quelli più interessanti per chi è in cerca di un nuovo lavoro e vuole avere buone possibilità di trovarlo.



# Corso per Cuoco professionista

Un ambito in cui le opportunità lavorative non mancano mai è quello della ristorazione: nonostante l'attuale periodo di crisi, i ristoranti alla ricerca di un bravo cuoco sono sempre moltissimi e continuerà ad essere così. Fortunatamente, per svolgere questa professione non sono previsti titoli specifici e nemmeno limiti di età: anche a 40 anni dunque si può intraprendere questa strada e parliamo di un mestiere che regala delle soddisfazioni enormi. Certo è che senza un diploma di alberghiero in mano e senza esperienza è difficile essere assunti e proprio per questo conviene iscriversi ad un corso specifico. Avere un attestato da inserire nel curriculum può fare una grandissima differenza.



# Corso per segretaria di studio medico 4.0

Un'altra figura professionale sempre molto richiesta, specialmente nell'ultimo periodo, è quella della segretaria di studio medico. Parliamo di un settore che come ben sappiamo risulta oggi sottoposto ad un grande carico di lavoro: gli stessi medici di base fanno fatica a rimanere al passo con le richieste dei pazienti. Anche in questo caso però, conviene seguire un corso professionalizzante perché al giorno d'oggi la segretaria di studio medico deve essere in grado di svolgere molteplici mansioni. Deve avere competenze di base in ambito sanitario, abilità organizzative e gestionali, ma anche saper gestire la comunicazione con i pazienti, aggiornare la pagina facebook dello studio e via dicendo. Alle competenze tradizionali dunque oggi se ne aggiungono di completamente nuove ed il corso di CEF per segretaria di studio medico 4.0 è il più completo da questo punto di vista.



# Corso per assistente all'infanzia / assistente alla persona

Anche l'assistente all'infanzia o alla persona è sempre più richiesta come figura professionale, dunque le opportunità lavorative nel 2021 sono interessanti. Questo è un lavoro che si può svolgere a qualsiasi età, dunque anche a 40 anni senza alcun problema. Bisogna però seguire un corso professionalizzante perché l'assistente all'infanzia, così come l'assistente alla persona, devono essere in possesso di competenze specifiche. Hanno a che fare con il mondo dei bambini o con gli anziani dunque devono essere in grado di accudirli e fornire loro tutta l'assistenza necessaria sia dal punto di vista della salute che per quanto riguarda la compagnia. Anche le doti relazionali dunque sono molto importanti in questo lavoro.