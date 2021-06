La Spezia - Il Cescot/Confesercenti La Spezia organizza un Corso per “Addetti al Primo soccorso” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/03.

Il Corso si terrà alla Spezia nella sede di Via Ugo foscolo n. 25 ed avrà inizio mercoledì 30 giugno 2021 alle 15.

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni, telefonare ai seguenti numeri: 0187/739305 – 348/7265561.

Indirizzo email cescot.formazionelaspezia@gmail.com