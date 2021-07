Corso on line di formazione professionale per il trasporto merci c/t superiore 3,5 tonnellate

La Spezia - Confartigianato Trasporti La Spezia organizza, a partire dal mese di settembre, il corso di formazione professionale per il trasporto merci c/t di cui al D.M 16.05.1991 n. 198, accreditato dal Ministero dei Trasporti con prot. n. 18442 del 25/09/2014 e finalizzato alla preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U.E., requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Il corso verrà erogato in modalità on line e potrà essere seguito in ufficio o da casa.



Contenuti Formativi

Accesso al mercato, sicurezza stradale, norme tecniche e gestione tecnica, diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria.



Titolo Conseguito

Il corso è propedeutico all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale e in campo internazionale. La prova d’esame si dovrà sostenere presso la Provincia di residenza (quiz e casi pratici).



Durata

Il corso ha la durata di 150 ore complessive, la frequenza on line è obbligatoria con un margine di assenze consentite pari al 20% e verrà verificata dal Ministero.



Requisiti richiesti e documentazione

Per l'iscrizione, entro e non oltre il 27 agosto p.v., e la presentazione della domanda d’esame è necessario produrre una copia dell’attestato della Scuola dell’Obbligo, il documento di identità valido, codice fiscale, permesso di soggiorno valido (solo per extracomunitari) e i dati fiscali per la fatturazione del corso. I candidati che sono in possesso di un Diploma di Scuola Superiore non hanno l’obbligo di frequenza.



Domande di partecipazione

Il corso prevede un numero ristretto di partecipanti per cui si raccomanda di iscriversi con la massima sollecitudine.



Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0I87.286648-52 oppure alla e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.