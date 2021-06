Corso haccp on line per pubblici esercizi, alimentaristi, bar, attività ricettive, trasportatori

La Spezia - Confartigianato La Spezia sta organizzando, una nuova sessione del corso HACCP in modalità videoconferenza rivolto a pubblici esercizi, alimentaristi, bar, attività ricettive, trasportatori. Un’utilissima opportunità che permetterà a tutte le imprese interessate di seguire il corso comodamente da casa o dall’ufficio per conseguire l’attestato di frequenza. Corso base + specifico + allergeni, (10 ore, per chiunque opera nel settore alimentare, con manipolazione e per i titolari d'impresa), mercoledì 23 giugno 2021 h: 08.30-12.30; lunedì 28 giugno 2021 h: 08.30-12.30; mercoledì 30 giugno 2021 h: 08.30-10.30. Corso base + allergeni, (6 ore, per chiunque opera nel settore alimentare, senza manipolazione), mercoledì 23 giugno 2021 h: 08.30-12.30, mercoledì 30 giugno 2021 h: 08.30-10.30. Corso allergeni, (2 ore in materia di allergeni, per chiunque opera nel settore alimentare), mercoledì 30 giugno 2021 h: 08.30-10.30. Corso aggiornamento, (4 ore per chi ha frequentato il corso da 5 anni), lunedì 21 giugno 2021 h: 08.30-12.30. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0187.286648 oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica: formazione@confartigianato.laspezia.it