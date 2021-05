Corso di 1° livello in ginnastica finalizzata alla salute e al fitness con Confcommercio e Asc

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza il corso per diventare ‘Istruttore di Fitness’. Il corso, di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, permetterà di conseguire la qualifica obbligatoria per poter insegnare in palestra. Le iscrizioni sono aperte. Il corso, organizzato da Confcommercio in collaborazione con ASC (Attività sportive confederate), è riconosciuto dal CONI e vedrà la partecipazione di Stefano Nanni, presidente di Asc Liguria.



Le lezioni teoriche si svolgeranno in via Fontevivo, la parte pratica nella palestra Alter ego gym di via Venezia alla Spezia.



Tra gli argomenti affrontati le basi della teoria dell’allenamento, l’introduzione alla realizzazione di schede, la pratica degli esercizi, lo studio delle macchine e degli allenamenti a circuito per il dimagrimento e la tonificazione, la comparazione tra circuiti ‘convenzionali’ e ‘funzionali’, le basi della posturologia, la teoria dello stretching, l’allenamento per i senior, post gravidanza etc. Saranno inoltre organizzati workshop ed esercitazioni pratiche. Al termine del corso è previsto un test scritto e un esame teorico pratico e sarà rilasciato un attestato.



Gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Silvia D’Elia, inviando una mail a: segreteria@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985101