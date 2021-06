Corso Haccp con Confartigianato, aprono le iscrizioni

La Spezia - Confartigianato La Spezia sta organizzando una nuova sessione del corso HACCP in modalità videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams.



I dettagli



CORSO BASE + SPECIFICO + ALLERGENI

(10 ore, per chiunque opera nel settore alimentare, con manipolazione e per i titolari d'impresa)

Mercoledì 23 giugno 2021 h: 08.30-12.30



Lunedì 28 giugno 2021 h: 08.30-12.30



Mercoledì 30 giugno 2021 h: 08.30-10.30



CORSO BASE + ALLERGENI



(6 ore, per chiunque opera nel settore alimentare, senza manipolazione)

Mercoledì 23 giugno 2021 h: 08.30-12.30



Mercoledì 30 giugno 2021 h: 08.30-10.30



CORSO ALLERGENI

(2 ore in materia di allergeni, per chiunque opera nel settore alimentare)



Mercoledì 30 giugno 2021 h: 08.30-10.30







CORSO AGGIORNAMENTO



(4 ore per chi ha frequentato il corso da 5 anni)



Lunedì 21 giugno 2021 h: 08.30-12.30







Per iscriversi è necessario compilare il seguente form:



https://www.surveyheart.com/form/60bde19d7d99f77f03f485f3