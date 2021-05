Corso Confartigianato per montaggio e smontaggio di ponteggi

La Spezia - La febbre da Suberbonus 110% ha fatto aumentare la richiesta e i prezzi dei ponteggi e del personale qualificato nel settore dell’edilizia, per questo motivo, su richiesta delle imprese Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando un corso di aggiornamento quadriennale per addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, per una durata di 4 ore, nella giornata di lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 14.00 - 18.00. Per la lezione è richiesto l'utilizzo dei propri DPI anticaduta (cinture/ imbragature/casco). Si ricorda alle imprese che il corso per addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi ha una validità di 4 anni.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187.286648 oppure all'indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it