Continuità aziendale in periodo emergenziale, webinar con Gesta

La Spezia - Venerdì 7 Maggio 2021 dalle 10:30 alle 12:30 Gesta propone un Webinar gratuito durante il quale verranno fornite indicazioni in merito a come predefinire una strategia di continuità operativa aziendale in un contesto di emergenza sanitaria, informatica e/o naturale.



Relatore: Renato Goretta



Durata prevista: 2 ore



Compresi nel Webinar

- I materiali didattici (slide).

- Attestato di partecipazione.



Link per l'iscrizione:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bzO5ZKkQ-UOC3lMHn_NDfVXds3-Gbo5Nkyy2GzOD3-VUQ01VQ0pPTkhVV0JPVlVEOTFMOVNBMEtKNi4u