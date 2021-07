Confindustria invita Peracchini per parlare di ripartenza

La Spezia - Oggi in Confindustria La Spezia, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato il Presidente, il Direttore Generale ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto della situazione sulla "ripartenza" post Covid e per un approfondimento sulle problematiche e sulle prospettive future dopo un anno e mezzo di emergenza epidemiologica.

Il Presidente Mario Gerini, nell’introduzione, ha invitato il Sindaco ad illustrare la posizione dell’Amministrazione comunale sui temi fondamentali per la ridefinizione del futuro della città capoluogo.

In tale ottica, il Presidente Gerini ha richiesto al Sindaco di illustrare la sua visione e le iniziative poste in essere o in programma sui temi strategici per la nostra realtà.

Il Sindaco Peracchini ha ringraziato per la cortese ospitalità, illustrando i progetti definiti e le opere che si completeranno su vari argomenti per rendere la città nel prossimo futuro qualitativamente migliore e maggiormente attrattiva.

Il Sindaco ha inoltre confermato la piena disponibilità ad ascoltare le problematiche del mondo industriale per affrontarle insieme attraverso tavoli e progetti condivisi.

Chiudendo l’incontro il Presidente Gerini ha ringraziato il Sindaco per l’illustrazione e lo ha invitato a mantenere aperto un dialogo costante e costruttivo nella consapevolezza che non sempre gli obiettivi raggiunti saranno totalmente condivisi, ma l’importate è collaborare!