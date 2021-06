Confedilizia: "Coniugi con residenze separate e nuovi problemi Imu prima casa"

La Spezia - "Non c'è pace per la famiglia e per la casa. Da novembre 2020, la Corte di Cassazione (la sezione VI ovvero quella tributaria) ha deciso di dare una interpretazione veramente restrittiva dell'art 13 comma 2° del D.I. 201/ 2011 istitutiva dell'IMU.

La norma prevede che l'imposta non sia applicata (fuori dai casi di ville o castelli) "per le abitazioni principali" ovvero quelle " nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" Quanto ai benefici doppi, nel caso in cui i coniugi possiedano residenze distinte , la norma appena citata pone poi un vincolo preciso : "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale , le agevolazioni si applicano per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile " . Dalla dizione della norma , dal 2011 , chiunque' aveva colto la possibilità , se vi erano situazioni lavorative, professionali, sanitarie perchè due coniugi abitassero in comune diversi, sulla applicabilità del beneficio, purchè i due immobili fossero in comuni diversi. Di questo avviso era la stessa agenzia delle entrate che con la circolare del 18 maggio 2021 n° 3/DF aveva sposato questa tesi, purchè sussistessero ragioni valide per la diversa residenza dei coniugi. La Cassazione dal 3 e 4 novembre 2020 , sentenze poi confermate nel dicembre , Orinalo 2021 e l'ultima il giorno 8 giugno 2021 n° 15901 ha radicalmente travolto tale equilibrio creatosi.

Per la Cassazione Sezione VI (quella che abbiamo imparato essere la meno favorevole per i contribuenti) il beneficio IMU si può ottenere: a) Una sola volta per nucleo famigliare b) La sussistenza di una diversa residenza dei coniugi ( anche quando uno dei due non è proprietario di altro immobile o non gode di altra esenzione IMU) determina la caducazione dell'esenzione l'obbligo del pagamento se non è giustificato da gravi ragioni di lavoro o di salute. c) La Cassazione presuppone almeno " la Buona fede" dei contribuenti, e ha giustificato, anche alla luce delle stesse circolari dell'agenzia delle entrate , la legittimità dei giudici di merito a eliminare sanzioni ed interessi .

Alla luce di quanto sopra affermato dalla Cassazione, la Confedilizia della Spezia , per il tramite della sua rappresentanza Nazionale , in data 22 giugno 2022 , ha sottoposto al Ministro dell'Economia interrogazione a risposta immediata per il tramite dell'Onorevole Ungaro. La risposta "pilatesca" del governo conclude l'iter della presa "per il naso" affermando che " il dipartimento delle finanze non può che prendere atto dell'orientamento della Cassazione , alla quale è affidata in ultima istanza , il compito di fornire l'interpretazione della legge".





Luca Damian

Presidente Confedilizia La Spezia