Confcommercio e Polo didattico Pegaso: arriva la firma della Convenzione Quadro

La Spezia - Nei giorni scorsi, su iniziativa del Polo Didattico di La Spezia, è stata firmata la Convezione Quadro tra l’Università Telematica Pegaso e Confcommercio La Spezia. Hanno promosso l’accordo Stefano Senese, ex Segretario Generale della Camera di Commercio di La Spezia, responsabile del Polo didattico La Spezia UniPegaso e il direttore di Confcommercio La Spezia Roberto Martini.

"L’intento è quello di intraprendere un percorso di crescita e cooperazione per due importanti realtà del mondo del lavoro e del commercio, nell’ambito dello sviluppo del territorio del Levante ligure - si legge in una nota -. La convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le parti, non solo per garantire agevolazioni economiche agli iscritti all’Associazione ed ai loro familiari, ma per la definizione di iniziative comuni finalizzate alla progettazione e alla diffusione di attività accademiche e culturali sul territorio spezzino".

Commenta Stefano Senese: "Il compito delle sedi di Unipegaso distribuite sul territorio nazionale, è quello di integrare il più possibile l’offerta formativa universitaria con le realtà locali e proprio in quest’ottica, ci stiamo muovendo. La sinergia con tutti gli attori del territorio è il nostro obiettivo".

"Quello che ci ha convinto a siglare questa convenzione – dichiara Roberto Martini – non deriva solo dagli evidenti vantaggi economici per i Nostri Associati ma, soprattutto, la comodità e la flessibilità che l’Università Pegaso fornisce a giovani e adulti, supportando e agevolando lo studio con strumenti che consentono di conciliare il lavoro all’impegno universitario".



Per maggiori informazioni circa il ventaglio di proposte formative UniPegaso è possibile rivolgersi presso il Polo Didattico ECP UniPegaso in via Fontevivo 19/F La Spezia.

E' preferibile, per motivi di sicurezza legati alle disposizioni anti Covid-19, richiedere appuntamento telefonico, via mail o videoconferenza:

0187/5985217 – 0187/5985136 – 348/3785255

e-mail ecplaspezia@unipegaso.it