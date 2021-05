Confcommercio apre le iscrizioni per il corso ex Rec

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per una nuova sessione del corso di formazione volto all’acquisizione dei requisiti professionali per la vendita e somministrazione di generi alimentari e bevande (ex Rec).



Le lezioni avranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it