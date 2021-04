Confartigianato, tutti i corsi delle prossime settimane

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia organizza nelle prossime settimane una nuova sessione dei corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 per le ditte con dipendenti, soci e/o collaboratori in AULA , presso la nostra sede in via Fontevivo 19 alla Spezia e in MODALITA' VIDEOCONFERENZA.



CALENDARIO CORSI:



RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – DATORE DI LAVORO – 16 ore



LUNEDI' 12.04.2021 Ore 14.30 – 18.30

MERCOLEDI' 14.04.2021 Ore 14.30 – 18.30

LUNEDI' 19.04.2021 Ore 14.30 – 18.30

MERCOLEDI' 21.04.2021 Ore 14.30 – 18.30

CORSO PER ADDETTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, DI SALVATAGGIO E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE per aziende a basso rischio – 4 h







LUNEDI' 26.04.2021 Ore 15.00 - 19.00





CORSO PRIMO SOCCORSO RISCHIO ALTO 16 ore



MERCOLEDI' 28.04.2021 Ore 17.00 – 20.00

LUNEDI' 03.05.2021 Ore 17.00 – 21.00

MERCOLEDI' 05.05.2021 Ore 17.00 – 20.00

LUNEDI' 10.05.2021 Ore 17.00 – 20.00

MERCOLEDI' 12.05.2021 Ore 17.00 – 20.00





CORSO PRIMO SOCCORSO RISCHIO BASSO 12 ore



MERCOLEDI' 28.04.2021 Ore 17.00 – 20.00

MERCOLEDI' 05.05.2021 Ore 17.00 – 20.00

LUNEDI' 10.05.2021 Ore 17.00 – 20.00

MERCOLEDI' 12.05.2021 Ore 17.00 – 20.00





Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione al numero di telefono 0187.286648 o all'indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.