Confartigianato: corso carrelli semoventi industriali

La Spezia - Diventare carrellista e ottenere la patente per il muletto è un’ottima occasione per chi desidera entrare nel mondo del lavoro. Per utilizzare il carrello elevatore semovente con conducente a bordo (quello che normalmente chiamiamo muletto) serve un’abilitazione specifica dell’operatore che gli consenta di essere adeguatamente formato nelle corrette procedure di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura durante il lavoro.



I corsi, sono articolati in una parte teorica e in una parte pratica, e dopo averli seguiti, è possibile ottenere l’attestato di abilitazione. Confartigianato Imprese La Spezia organizza un corso per addetto all’utilizzo di Carrelli Semoventi Industriali, (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori del 22/02/2012, approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Stato – Regioni), rivolto a personale in possesso di esperienza specifica pregressa per la guida e/o utilizzo delle macchina, secondo il seguente calendario: teoria (8 ore): lunedì 28 giugno 2021 h: 14.30 – 18.30 c/o nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia; mercoledì 30 giugno 2021 h: 14.30 – 18.30 c/o nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia; pratica (4 ore): venerdì 2 luglio 2021 h: 14.30 – 18.30 c/o area attrezzata con il mezzo.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il nostro Ufficio Formazione al numero di telefono 0187.286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it