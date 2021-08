Concorso Oss, i sindacati: “Non ci hanno ascoltati ed ora si rischia una macelleria sociale”

La Spezia - Sono state pubblicate questa mattina le graduatorie relative alla valutazione dei titoli ed all’esito della prima prova del concorso da Oss presso Asl 5 (leggi qui).

“Per mesi abbiamo chiesto alle istituzioni – dichiarano Cgil, Cisl, Uil, Fp Cgil, Cisl Fisascat, Uiltrasporti e Fials – di ascoltare le nostre preoccupazioni. Abbiamo chiesto che si percorressero altre strade, che si costruissero percorsi di tutela dei livelli occupazionali. Non ci hanno voluti ascoltare e quello che abbiamo di fronte oggi è un verdetto drammatico. Dei 150 Oss di

Coopservice a malapena una quarantina hanno superato la prima prova selettiva. Inoltre, come se già questo non bastasse, la valutazione dei titoli non garantisce tutele a coloro che per anni hanno prestato servizio con l’appalto di Coopservice. Si rischia una vera e propria macelleria sociale che lascia a casa senza prospettive più di 100 lavoratori che per anni hanno

svolto un servizio essenziale presso i nostri ospedali pubblici. Siamo preoccupati e sbigottiti di fronte ad un esito che più volte avevamo paventato, inascoltati, a tutti i livelli istituzionali. Per questo chiediamo a Regione, Asl e Comune capoluogo di attivare immediatamente un tavolo di confronto per evitare la perdita di posti di lavoro e di dignità. Dobbiamo trovare una soluzione per la continuità occupazionale di chi oggi rischia di perdere il proprio impiego. Apriremo una nuova fase di mobilitazione e non ascolteremo ragioni fino a che le istituzioni non ci daranno risposte chiare e soprattutto soluzioni per un disastro annunciato”.