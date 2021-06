Concessione di contributi a valere sul Fondo Unrra per il 2021

La Spezia - Sul sito del Ministero dell’Interno sono stati pubblicate la Direttiva del Ministro ed il relativo Bando, per la concessione di contributi a valere sul Fondo Lire UNRRA per l’anno 2021.



Con la citata direttiva del 28 aprile 2021 - spiega la Prefettura della Spezia in una nota - il Ministro dell’Interno ha disposto che, per l’anno in corso, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA ed ogni altra somma della Riserva stessa, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, siano destinati a programmi socio assistenziali volti a fornire servizi di “Progetti per la formazione e la riqualificazione professionale effettuata da enti accreditati e che possano rilasciare apposito attestato di qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale, preferibilmente nel campo socio-sanitario, per persone in stato di bisogno e in cerca di occupazione”.



Per la realizzazione di detti programmi potranno avanzare richiesta di contributi enti pubblici ed organismi privati. Questi ultimi devono avere personalità giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore; devono inoltre svolgere da almeno 5 anni attività rientranti nel medesimo ambito in cui ricade il programma presentato.

?Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul portale https://fondounrra.dlci.interno.it, dove è possibile reperire ogni ulteriore utile informazione, a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 giugno 2021. Le domande, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2021.