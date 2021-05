Come tenersi in forma anche quando si ha poco tempo a disposizione

La Spezia - I benefici dell’esercizio fisico sono ormai ampiamente riconosciuti. Oltre al fatto che un’attività fisica svolta in maniera regolare aiuta a contrastare l’insorgere di malattie croniche, rappresenta un aiuto concreto per rafforzare la muscolatura e per rendere più elastici i tendini. Per non parlare dei benefici per quel che riguarda la sfera psico-emotiva. Svolgere attività fisica contribuisce infatti a scaricare lo stress accumulato ed a rilasciare i cosiddetti ormoni del buon umore, le endorfine.



Il problema è che non sempre si riesce a trovare il tempo necessario per queste attività. In questo articolo parleremo di alcuni suggerimenti pratici per fare dell’esercizio fisico un’abitudine anche se si ha poco tempo.



Organizzarsi per l’homeworking

Adibire una stanza della casa a palestra è un’ottima idea per risparmiare tempo. Questo perché potremo allenarci in base ai nostri impegni, e andremo a risparmiare il tempo che impiegheremmo per raggiungere la palestra, per trovare parcheggio, etc.



In realtà non è necessario spendere una fortuna. Alcuni strumenti indispensabili saranno una bici per casa, utile sia per il riscaldamento che per svolgere esercizio aerobico, ma anche una panca reclinabile, dei manubri ed una barra per trazioni. Pochi attrezzi ma ben scelti saranno sufficienti per allenare praticamente tutti i fasci muscolari.



Utilizzare un’app per l’allenamento a casa

Il bello delle app è che offrono non solamente la possibilità di creare degli allenamenti personalizzati in base ai dati inseriti dall’utente, ma anche di seguire una serie di workout di soli 15-20 minuti. Davvero una quantità di tempo irrisoria che con un po' di organizzazione ognuno di noi riuscirebbe a trovare.



Organizzazione

Utilizzare al meglio il proprio tempo richiede programmazione. In altre parole dovremmo sederci ed analizzare le nostre giornate per vedere quali sono le attività che occupano gran parte del nostro tempo. Tra queste dovremo semplicemente identificare quelle che sono imprescindibili, come il lavoro o lo studio, e quelle che invece non lo sono. Potremo rimanere sorpresi nell’osservare quanto tempo dedichiamo ad attività che non sono necessarie, alle quali forse potremo rinunciare a favore di una cosa così importante come l’attività fisica.



Evitiamo i mezzi per spostarci

Sfruttare ogni momento per tenersi in forma richiede un cambiamento anche nelle nostre abitudini. Andiamo a lavoro con la macchina o con i mezzi pubblici? Se possibile, perché non ci andiamo a piedi o in bici? Abitiamo in un condominio? Piuttosto che prendere l’ascensore, utilizziamo le scale.



Sfruttare i tempi morti

Secondo gli esperti, l’esercizio fisico può sortire gli effetti speciali anche se effettuato in maniera scaglionata. In altre parole, se cogliamo ogni occasione per allenarci anche per pochi minuti ma in momenti diversi della giornata, potremo comunque trarre benefici come se avessimo svolto un allenamento completo in un’unica sessione.



La vita è diventata frenetica per ognuno di noi, ma se riconosciamo l’importanza dell’attività fisica

anche noi riusciremo a trovare il tempo necessario per questo aspetto così importante.