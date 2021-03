Come richiedere ed utilizzare una carta prepagata

La Spezia - La carta prepagata può essere definita una sorta di “portafoglio virtuale” da riempire all’occorrenza, a differenza di una carta di credito o di debito che richiede un conto corrente. Questo strumento di pagamento sta prendendo sempre più piede, specialmente per coloro che sono soliti dedicarsi agli acquisti online, e tra i giovani, che non hanno necessità di gestire grosse somme di denaro e accrediti frequenti. Le carte prepagate, funzionano come delle sim per il cellulare, da ricaricare quando è necessario, o da farsi ricaricare da altre persone. La caratteristica, quindi, è quella di essere indipendenti da un conto corrente e di consentire al titolare di disporre solo delle somme effettivamente presenti



Diversi tipi di carte prepagate

Esistono in genere due tipologie di carte prepagate. Le carte prepagate ricaricabili, o nominative, sono quelle appena descritte, da ricaricare recandosi in ricevitoria o tramite un conto corrente; e le carte usa e getta, o al portatore, le cosiddette “gift card” che contengono già al loro interno un preciso ammontare. Queste ultime possono essere generate presso le casse degli esercizi commerciali o acquistate già con un importo predefinito, e generalmente, finito il credito disponibile, non possono essere più utilizzate. Recentemente, però, si sono diffuse anche le “carte conto”, ovvero delle carte ibride tra carte di debito e carte prepagate. Queste, infatti, hanno una duplice funzionalità: possono essere ricaricate presso le ricevitorie, e, ugualmente, ricevere bonifici tramite il codice iban. Il vantaggio di questa tipologia di carte è poter accreditare piccole somme, come la borsa di studio universitaria, e, al contempo, accedere ai servizi di home banking per disporre bonifici e ricaricare il proprio cellulare.



Come si utilizzano le carte prepagate

Le carte prepagate nominative sono facili da utilizzare, per tutte le operazioni online ed offline. Generalmente, queste carte vengono accettate da tutti gli esercizi commerciali abilitati ai circuiti di pagamento Visa o MasterCard (a seconda del circuito alla quale appartiene la carta prepagata) e possono essere utilizzate per pagare contactless, in genere per importi fino a 25 euro, oppure inserendo il pin dopo aver posizionato la carta all’interno del lettore. Invece, per gli acquisti online, basta inserire il numero della carta e il CVV, ovvero le ultime tre cifre riportate sul retro. Con le carte prepagate, però, si può anche prelevare il contante negli sportelli ATM, semplicemente inserendo il codice pin. Tuttavia, queste operazioni, potrebbero avere un costo. Ovviamente, per disporre delle somme da destinare agli acquisti o da prelevare, è necessario ricaricare quanto necessario.



Richiedere una carta prepagata

Le carte prepagate possono essere sia fisiche che virtuali, e possono essere richieste in modo semplice e veloce, semplicemente inserendo i propri dati e pagando il corrispettivo per l’attivazione (tranne in caso di carta prepagata gratuita). Basta collegarsi al sito internet dell’ente a cui si intende richiedere la carta, o scaricare la relativa applicazione sul device mobile, oppure recarsi fisicamente presso un esercizio che permette di attivare carte prepagate. Sicuramente la prima opzione è la più comoda, e consente di ricevere la carta fisica, se disponibile, direttamente a casa.