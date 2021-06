Come fare trading Criptovalute nel 2021, consigli e opinioni di esperti trader

La Spezia - Nel 2021 si sta registrando un aumento verticale delle persone che hanno deciso di investire e fare trading sulle criptovalute.



Certamente l’ultimo anno e mezzo ha portato molti investitori a scegliere il trading online (vai alla guida su come fare trading online di tradingmania.it) sia sulle criptovalute che su altri asset, questo perché essendosi ritrovati in casa si sono cercati dei metodi alternativi per incrementare il proprio sostentamento.



Ma non è tutto, perché anche il trading azioni nell'ultimo anno ha visto ottime performance, sono milioni i traders che hanno deciso di investire sia nelle case farmaceutiche che hanno portato a termine la realizzazione del vaccino anti COVID-19, che di investire sul maggiore e-commerce al mondo, Amazon.



In sostanza negli ultimi anni i brokers sono aumentati in modo esponenziale, solo i brokers nati e residenti in italia sono 22, così suddivisi: 8 SIM e 14 piattaforme di contrattazione.



Tornando alle criptovalute è necessario notare come negli ultimi mesi sia grandi aziende che piattaforme di pagamento online come Paypal abbiamo deciso di aumentare lo spazio dato alle valute digitali, portandole sempre più a diventare un vero e proprio metodo di pagamento.



Di seguito tutto per fare trading criptovalute, da come scegliere una piattaforma a come iniziare ad investire, consigli ed opinioni dei migliori traders.



Come investire in Criptovalute nel 2021

Per investire nelle criptovalute ci vuole accortezza ed un minimo di preparazione, certamente questo è tra gli asset piu imprevedibili che ci siano, ma anche uno dei più fruttuosi.



Per prima cosa per investire nelle criptovalute è necessario affidarsi ad una piattaforma di trading, un broker, ma attenzione è necessario verificare che lo stesso abbia tutte le regolamentazioni del caso.



Iscrivendovi ad un broker di trading online non andrete ad acquistare le criptovalute in sé ma vi speculerete sopra con i CFD, in questo modo potrete usufruire dei comandi Stop loss e Take profit presenti all’interno della piattaforma.



Tradare sulle criptovalute inoltre ha un altro grande vantaggio, potrete arginare in modo maggiore la volatilità del mercato.



Nel seguente paragrafo diamo uno sguardo alle caratteristiche che deve avere il broker perfetto.



Le caratteristiche delle migliori piattaforme per fare trading sulle criptovalute

Veniamo al dunque e concentriamoci sulle caratteristiche imprescindibili che deve avere una piattaforma di trading.



Per iniziare il broker deve fornire la possibilità di tradare sulle criptovalute e su quelle che preferite, perciò fate una ricerca a monte.



Per quanto riguarda la sicurezza, cosa molto importante nel trading, verificate che la piattaforma sia regolamentata dalla CONSOB per l’Italia e dalla CySEC, se preferite potrete anche fare un controllo incrociato sui registri aperti dell’Esma.



Inoltre per iniziare vi consigliamo di accedere tramite il conto demo gratuito, che vi permette di fare pratica in totale sicurezza, dato che non dovrete caricare alcun importo economico.



Ora che abbiamo sviscerato le principali caratteristiche che un broker deve avere, vediamo quali sono le migliori criptovalute su cui investire.



Le 5 migliori criptovalute su cui investire

Di criptovalute ce ne sono moltissime e ne nascono di nuove ogni giorno.



Ad oggi le seguenti criptovalute sono le migliori su cui investire, vediamole nello specifico.



- Bitcoin;

- Ethereum;

- Ripple;

- Litecoin;

- Monero.



Sicuramente avrete già sentito parlare delle prime tre, Bitcoin, Ethereum e Ripple, ma forse vi sono sfuggite le altre due.



Queste 5 criptovalute sono presenti nella stragrande maggioranza dei brokers di trading online, le loro caratteristiche sono differenti sia per valore che per sviluppo.



Infatti c’è da dire che ogni criptovaluta ha una sua blockchain che gli permette di avere delle differenze sia per la velocità che per la sicurezza.



Il Bitcoin di certo lo conoscerete tutti, da qualche mese se ne sente parlare molto sia da parte degli analisti di settore che da personaggi ormai pubblici, come Elon Musk, investire e fare trading sui Bitcoin è certamente il primo pensiero che può venirvi in mente, ma non per questo dovete sottovalutare le altre criptovalute, come ad esempio Monero.



Monero (XMR) è una criptovaluta con un prezzo contenuto, che varia intorno ai 250 dollari, questo fa si che non sia totalmente inaccessibile se messa a paragone del Bitcoin che ha un valore di circa 40mila dollari.



I consigli e le opinioni dei migliori traders

Le opinioni dei migliori traders che hanno scelto di investire nel settore delle criptovalute sono per la maggiore sulla stessa linea, ovvero investire in modo consapevole per non perdere denaro.



Inoltre vi consigliano di diversificare il portafoglio, includendo sia criptovalute minori che quelle piu conosciute.



Ma non è tutto perché per riuscire ad ottenere dei reali benefici con il trading sulle criptovalute è necessario essere sempre molto attenti a ciò che succede, seguire le news e le dichiarazioni dei maggiori investitori mondiali, l'andamento delle criptovalute è determinato in gran parte da ciò che decidono i governi e i maggiori esponenti mondiali.