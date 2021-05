Cisl: "Con le risorse del Recovery Plan ci aspettiamo la ripresa economica, sociale e occupazionale"

La Spezia - Sarà un Primo maggio diverso in un momento particolarmente difficile per il mondo del lavoro, per le nostre lavoratrici, i lavoratori, pensionate e pensionati e tutti i concittadini a causa dell’emergenza della Covid-19. Il nostro pensiero va in primis a una intera generazione che ha contribuito a costruire il nostro paese e che è stata cancellata da questa gravissima pandemia e ai loro familiari, amici e congiunti che non hanno potuto assisterli come avrebbero voluto. Anche il lavoro è stato duramente colpito in tutti i suoi settori, nessuno escluso, ma un plauso particolare va ai lavoratori del comparto socio-sanitario che con abnegazione e grande e straordinaria professionalità curano le migliaia di pazienti colpiti dal virus della Covid-19.



Abbiamo continuato a lavorare per fare rispettare i protocolli di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e settori produttivi tali da assicurare una ripresa graduale di tutte le attività , consci che dovremo cambiare l’organizzazione del lavoro con

tecnologie innovative salvaguardando la salute delle persone, la qualità e la produttività. Oggi siamo impegnati a far sì che si possa procedere alla vaccinazione sui luoghi di lavoro.



Ci aspettiamo che tutte le istituzioni, da quelle locali Comuni, Regioni fino al Governo e all’Europa siano all’altezza per affrontare questa difficile crisi con lo spirito dei nostri Padri Costituenti che indicano al 1° Articolo della Costituzione il lavoro come valore fondamentale. Con le risorse del Recovery Plan ci aspettiamo la ripresa economica, sociale e occupazionale del nostro Paese e della nostra Provincia. Ieri 30 aprile ricorreva il 71° anniversario della fondazione della nostra Cisl. Mai come in questo momento ci riconosciamo, nelle parole di Giulio Pastore. “Bisogna saper parlare con sincerità ai lavoratori, nulla nascondere e nulla ampliare. Onestà, rettitudine, laboriosità, disinteresse sono tutte virtù di cui noi dobbiamo essere in possesso”.



Cisl La Spezia