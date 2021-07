Cisl, Carro: "Bene per la Pontremolese, opera fondamentale"

La Spezia - “Ottima notizia l'approvazione da parte del Cipess del finanziamento per la progettazione del raddoppio della ferrovia Pontremolese”. Lo dice Antonio Carro, responsabile Ast Cisl della Spezia. “Siamo estremamente soddisfatti che finalmente grazie al lavoro in particolare dell'onorevole Raffaella Paita e della viceministro Teresa Bellanova si sia sbloccata la possibilità di realizzare un’opera fondamentale per lo sviluppo della nostra economia e per la mobilità di merci e persone che possono fare della nostra città e della nostra regione la porta occidentale dell'Europa – aggiunge Carro - . La sinergia di tutte le istituzioni deve rappresentare il valore aggiunto per dimostrare l'assoluta necessità e la compatibilità economica per realizzare la Pontremolese”