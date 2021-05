Cgil, Sunia e Federconsumatori vogliono voce in capitolo se si parla di bonus edilizi

La Spezia - “Prendiamo atto positivamente dell'accordo Ance-Confedilizia sul superbonus. A nostro avviso vanno però coinvolte le rappresentanze sindacali e tutte le associazioni interessate” Così Luca Comiti, Cgil, Laura Ruocco, Federconsumatori e Cristisano Ruggia, Sunia, che continuano: “è necessario costruire un percorso virtuoso e condiviso, che metta al centro il rispetto dei contratti nazionali, la formazione continua dei lavoratori ed una visione complessiva di città che tenga insieme tutte le parti sociali. Siamo di fronte ad una grande opportunità. L’obiettivo è quello di fare squadra e sollecitare le Amministrazioni Comunali e Arte affinché si facciano parte attiva per lo sviluppo nel nostro territorio di piani di rigenerazione energetica, dall’efficienza alle rinnovabili, allo sviluppo delle comunità energetiche. Da parte nostra, mettiamo a disposizione del dibattito anche le nostre proposte, già presentare alla città, alle Istituzioni ed alle Associazioni datoriali: ristrutturazione a tappeto alloggi ERP di proprietà comunale ed Arte; rilancio edilizia sociale, con interventi mirati di rigenerazione urbana (vedi Via Bologna); variante del Puc per individuare aree in cui edificare nuovi alloggi popolari; estensione sisma bonus e adeguamento superamento barriere architettoniche; super bonus edilizi patrimonio pubblico e privato; promozione delle comunità energetiche; la realizzazione di un parco urbano al Canaletto e la rigenerazione delle Pianazze. Tutti temi e proposte che ci piacerebbe discutere in sedi e momenti condivisi con tutti gli altri attori coinvolti del territorio.”