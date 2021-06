Centro per l'impiego: "Ci sono 176 posti di lavoro liberi in provincia"

Le aziende cercano personale in tantissimi campi: dalla ristorazione all'edilizia, passando per la logistica, la carpenteria e la meccanica. Si cercano anche apprendisti per partite Iva.

La Spezia - Sono 113 gli annunci di lavoro pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e di Sarzana sul sito Formazione Lavoro della Regione Liguria. In totale si tratta di 176 posizioni occupazionali che vanno dall'elettricista al cuoco, dal muratore al meccanico, dal carrozziere al gelataio (clicca qui).



Tutti gli annunci del Centro per l’Impiego vengono inseriti e aggiornati quotidianamante sul sito regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it e per candidarsi agli annunci del portale è indispensabile registrarsi compilando e pubblicando il curriculum vitae nel sistema e, dalla propria area riservata, candidarsi alle singole offerte di lavoro.



Sul sito Formazione Lavoro è anche disponibile un tutorial per l’iscrizione, ad uso dei cittadini (qui).