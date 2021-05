Carozza (Confartigianato): "Ok la ripresa ma il protocollo deve aprire alle imprese locali"

La Spezia - “Vedere l'imponente Costa Smeralda ormeggiata nel Golfo della Spezia – dichiara Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato - ha dato senza dubbio speranza nella ripresa turistica. Siamo altresì rammaricati che le imprese spezzine non abbiano potuto offrire liberamente i propri servizi ai crocieristi. Penso ai trasporti marittimi, ai taxi, agli ncc, al trenino turistico, ai bus operator, alle vespe elettriche, ai servizi di escursione, ai pubblici esercizi e al commercio cittadino. Come Associazione, ci stiamo attivando per chiedere in accordo con le Compagnie, la predisposizione di un protocollo anti Covid che permetta alle imprese locali di tornare a lavorare con i crocieristi in piena sicurezza. Riteniamo che il concetto della “bolla" - utilizzata dalle compagnie per spiegare il loro modello - possa essere estesa con le dovute attenzioni alle attività. Va detto inoltre che molti nostri imprenditori sono già vaccinati, altri sono in lista; le attività potrebbero presentarsi per esempio con un tampone 24 ore prima dell'effettivo servizio alla crociera, senza contare il distanziamento implementato con sanificazioni quotidiane, divisori in pvc, gel, mascherine, ecc.”