Cantieri e logistica portuale, le figure professionali più richieste

La Spezia - Da un lato la cantieristica nautico-navale, dall'altro la logistica portuale - anche se, a dire il vero, il lato è lo stesso, cioè quello dell'economia del mare. Due comparti cruciali per l'economia della Spezia e provincia, come raccontano anche i numeri. La cantieristica conta 5.875 occupati (4.347 nel navale, 1.528 nella nautica), un peso occupazionale del 12 per cento sull'economia provinciale; il comparto conta 845 aziende, con un fatturato annuo che tende al miliardo e 200 milioni. Mentre ammonta a 279 milioni quello della logistica portuale, che in provincia conta quasi 1.800 occupati (peso occupazionale del 3.6 per cento a livello provinciale), distribuiti in 345 imprese. I due ambiti sono una colonna del più ampio reame dell'economia del mare spezzina, che annovera oltre 3.200 imprese e quasi 12.400 occupati, con fatturato annuale superiore al miliardo e 700 milioni.



Numeri illustrati nella relazione redatta dalla Coop Eidos, un contributo che fa fuoco sui profili professionali maggiormente richiesti alla Spezia dai cantieristica e logistica portuale. Il primo settore, fronte navale, ha fame di supervisori di lavori bordo/ capi barca, carpentieri del metallo, installatori e manutentori di impianti elettrici, e ancora tubisti e frigoristi/ installatori e manutentori di impianti termoidraulici e di condizionamento, montatori e installatori di macchine e impianti, saldatori. Queste invece le figure di cui abbisogna la cantieristica nautica: allestitori nautici, falegnami montatori di bordo, installatori e manutentori di impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici nautici, montatori meccanici nautici, operatori polivalenti per la nautica, verniciatori nautici.



Nella logistica portuale, guardando al flusso merci, le risorse maggiormente richieste sono addetti al controllo/operatori polivalenti terminal portuale, autotrasportatori, carrellisti/operatori polivalenti, gruisti, manutentori mezzi, rallisti/operatori polivalenti, stivatori segnalatori/operatori polivalenti, tecnici ferroviari, operatori generici. Per quanto riguarda il versante relativo al flusso informativo documentale, le figure più ricercate sono addetti all'ufficio merci, manager della logistica, tecnici dei trasporti, della mediazione marittima, delle spedizioni, doganalisti.