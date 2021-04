Canoni demaniali, Enel, parchi: incontro tra Cna e onorevole Gagliardi

La Spezia - Il gruppo di Presidenza di Cna La Spezia ha incontrato l’onorevole di Cambiamo! Manuela Gagliardi in una riunione online che ha toccato diverse tematiche locali e nazionali di interesse e urgenza per gli artigiani e imprenditori. Sono stati tanti gli argomenti affrontati durante il confronto con la parlamentare spezzina: l’aumento dei canoni demaniali, la necessità di sostenere politiche di sostenibilità con maggior ascolto della stessa capacità economica delle aziende, sino all’esigenza di credito delle imprese.



“Ringraziamo l’onorevole Gagliardi per la disponibilità dimostrata in questa occasione, come nelle altre in cui abbiamo riportato alla sua attenzione criticità riscontrate nella nostra attività e/o proposte per il territorio”, ha commentato la Presidente Cna La Spezia Federica Maggiani.



“Ringrazio la dirigenza di Cna per avermi invitato alla riunione del loro direttivo, a cui ho partecipato con molto piacere e interesse - dichiara l'onorevole Manuela Gagliardi di Cambiamo! - I temi di cui si è discusso, in particolare l’aumento a 2.500 euro dei canoni delle concessioni demaniali marittime non pertinenziali, le esigenze degli imprenditori che operano nei parchi nazionali e il futuro dell’area della centrale Enel, sono di grande attualità per la nostra provincia. Mi sono da tempo attivata per far ridurre il costo dei canoni minimi delle concessioni, sono in attesa di sapere se gli emendamenti presentati al Senato dal nostro partito verranno accolti. Rimango a disposizione dei vertici di Cna per approfondire ulteriori temi, sempre con spirito collaborativo per dare voce alle esigenze del tessuto produttivo del territorio”.