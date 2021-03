Canapa light: cos'è e cosa sapere

La Spezia - Sentire parlare di canapa light può lasciare un po' interdetti. Forse avrete fatto caso alla comparsa sul vostro territorio, negli ultimi anni, di alcuni particolari shop dedicati alla vendita di canapa legale light, sostanza legalizzata e regolarizzata. La canapa light si può acquistare anche online. Weedzard è tra i migliori siti per la canapa light.



Non tutti però sanno che cos’è la canapa light, perché si utilizza, da dove deriva. In questo articolo scopriremo tutto quello che c'è da sapere su questa sostanza.



La canapa

La canapa è una pianta dalle proprietà antiemetiche, stimolanti dell'appetito, anticonvulsionanti, antispastiche, lenitive, antidolorifiche. La canapa è ricca di vitamine, di proteine e di preziose sostanze antiossidanti.



Viene spesso confusa con la marijuana che invece contiene sostanze psicotrope. L'olio di canapa si usa in cucina mentre i semi della pianta contengono tutti gli amminoacidi essenziali per il nostro organismo. La canapa viene anche impiegata nell'industria tessile.



La canapa light

La legge 242/16 ha sostenuto la coltivazione della canapa rendendola legale quando presenta un tasso di sostanza psicoattiva sotto lo 0,2%. Questa è la canapa light. E' quindi possibile venderla e tutti i maggiorenni possono acquistarla.



La canapa light viene coltivata in maniera naturale per evitare il contatto con pesticidi, fungicidi e antiparassitari. Il suo mercato è in continua espansione. L'utilizzo principale della canapa light è quello sotto forma di sigaretta anche se il modo migliore per beneficiare degli effetti della canapa light è quello di farne un decotto. Ma a cosa serve la canapa light?



Usi della canapa light

Per cosa si usa la canapa light? Innanzitutto dobbiamo dire che non è un farmaco e non va confusa con la cannabis terapeutica. Il principio attivo della canapa light è minimo. La canapa light è un placebo da relax, per lo svago, per rilassarsi.



Assumere canapa light apporta poi all'organismo i benefici delle sostanze contenute nella canapa, a cui abbiamo accennato nel primo paragrafo di questo articolo. Assumere canapa può aiutare a ritrovare l'appetito se si soffre di inappetenza, può regalare più energia all'organismo, può farci entrare in circolo preziose sostanze antiossidanti che combattono i radicali liberi, l'invecchiamento e la moltiplicazione cellulare anomala, responsabile della comparsa dei tumori.



La confusione con la marijuana

C'è molta confusione tra la canapa light e la marijuana. Esiste una tipologia di marijuana legale che contiene minime concentrazioni di metabolita psicoattivo per cui, quando assunta, comporta effetti come la scomparsa della stanchezza e il rilassamento psicofisico. Ma canapa e marijuana sono comunque due cose diverse.



Ben diverso è anche assumere canapa e assumere marijuana non legale ossia con elevate quantità di metabolita psicoattivo presenti al suo interno. In questo caso gli effetti collaterali dell'assunzione della sostanza possono essere molto pericolosi per l'organismo come allucinazioni, disorientamento, ansia, stanchezza, battito cardiaco accelerato, fatica polmonare, respirazione alterata e difficoltosa, febbre.