Camerieri e cuochi, opportunità di lavoro tra capoluogo e Cinque Terre

La Spezia - Zona bianca uguale fine del coprifuoco e maggiori margini per le attività che fanno ristorazione, essendo ora infatti possibile avere all'interno fino a sei commensali allo stesso tavolo, con nessuna limitazione all'aria aperta. Un comparto, quello della somministrazione alimentare, che non manca di offrire una serie di opportunità a chi sia in cerca di lavoro nello Spezzino. Ad esempio, sul portale della Regione Liguria dedicato a chi si sta guardando attorno per delle opportunità lavorative, ci sono proposte per 10 camerieri, 11 tra cuochi e aiuto cuochi, 5 baristi, 3 tra pizzaioli e aiuto pizzaioli, e ancora offerte per maitre di sala, aiuto pasticcere, addetta catering, tirocinante barista. I camerieri sono cercati per attività dislocate tra capoluogo, Sarzana, Lerici, Carrodano e Cinque Terre. Stesse zone per quanto riguarda cuochi e aiuto cuochi, con l'aggiunta di Porto Venere, dove si cercano due cuochi capo partita full time per sei mesi. Le offerte per i baristi invece riguardano tutte il comune capoluogo. Lasciando tavoli, comande e dintorni, ecco che, tra le varie proposte, se ne rilevano diverse nell'ambito navale. Ingegneri, tubisti, falegnami, verniciatori, carpentieri, meccanici, per una ventina di posizioni complessive. Infine un discreto numero di possibilità per operai, manovali e muratori in cerca di impiego, senza dimenticare profili quali commessi, infermieri, autisti, gelatai, carpentieri, manutentori, addetti alla vigilanza. Informazioni più dettagliate su ambiti lavorativi, contratti e requisiti, sul portale 'Formazione lavoro' regionale. E occhio alle scadenze delle offerte.