Camera di Commercio: un incontro con Simest sulle strategie di internazionalizzazione delle imprese

La Spezia - Giovedì 8 aprile alle 16, la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona e quella di Massa Carrara organizzano un incontro con Simest dal titolo: “L'internazionalizzazione con Simest - agevolazioni e servizi”. L’iniziativa congiunta si colloca nell’ambito della missione camerale a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. Simest è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che, dal 1991, sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione delle loro attività. In particolare, Simest affianca

l’impresa per tutto il ciclo del percorso sul mercato estero, dalla prima valutazione di apertura ad un nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti e opera attraverso finanziamenti, il supporto del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale di imprese.



L’incontro, organizzato in modalità webinar, sarà aperto dai saluti del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, e del Commissario della Camera di Commercio di Massa-Carrara, Dino Sodini. Gli interventi saranno curati dal Vice Presidente di SIMEST Roberto Rio e dal Chief External Relations di Simest, Francesco Tilli, che affronteranno il tema delle strategie di internazionalizzazione e quello dei servizi e delle agevolazioni (finanziamenti agevolati, partecipazioni al capitale, supporto all’Export) per l’internazionalizzazione. Sarà possibile seguire il webinar direttamente sulla piattaforma Zoom all’indirizzo https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_2MEqOjFpQHyR-p_CwXqsjw o in diretta streaming sulle pagine Facebook delle Camere di Commercio Riviere di Liguria e di Massa Carrara. Per informazioni, scrivere all’email laura.parducci@rivlig.camcom.it.