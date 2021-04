Bando Zea, si passa da CNA Cetus per avere il certificato

La Spezia - Cna Cetus La Spezia, grazie ad un accordo con l'Ente certificatore Rina, è in grado di fornire a chi fosse interessato e avesse le caratteristiche richieste, la possibilità di avere il Certificato (primo Audit) per la partecipazione al Bando ZEA. Ricordiamo che il bando per le imprese delle Zone Economiche Ambientali ZEA del Ministero della Transazione Ecologica è stato prorogato al 14 maggio, ma i tempi restano strettissimi per via della necessaria documentazione.

I certificati di qualità, quali l'ISO 14001, hanno un ruolo sempre più rilevante per la partecipazione ai bandi e l'accordo con il RINA, Ente riconosciuto da Accredia, oltre ad essere proficuo per la celerità in cui prevede è vantaggioso anche in termini di costo per le imprese associate alla Cna.



Le imprese interessate ad avere informazioni e assistenza nelle procedure di partecipazione al Bando e, dunque, nelle certificazioni, possono contattare gli uffici di Cna Cetus La Spezia al tel. 0187 984273 e mail cetus@cnalaspezia.it.