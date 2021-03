Baglietto, nuova commessa firmata Francesco Paszkowski Design

La Spezia - L’ultima commessa acquisita da Baglietto è un open veloce in alluminio dalle alte prestazioni, da 41 metri, che porta la firma di Francesco Paszkowski Design per le linee esterne ed anche per gli interni. Le linee esterne dell’imbarcazione sono filanti ed aggressive esaltate dalla colorazione “champagne” dello scafo. Il layout degli interni offre tutte le accommodation sul ponte inferiore dove trovano posto due cabine matrimoniali doppie -la master cabin a centro barca e la VIP cabin a prua- e due cabine ospiti con letti singoli che possono trasformarsi in matrimoniali grazie ad un meccanismo di scorrimento. Sempre su questo ponte, più a poppa, adiacente alla sala macchine e con comodo accesso diretto dal main deck, l’area equipaggio include la cabina del comandante e 2 cabine doppie per i marinai tutte con servizi, oltre alla galley con dinette. A poppa il garage, con apertura laterale, ospita un tender.



Il ponte principale è concepito come spazio unico tra esterno ed interno; due porte scorrevoli, una a poppa ed una laterale, permettono l’accesso alla zona pranzo e alla zona conversazione del salone principale rischiarata dalle ampie finestrature a tutta altezza che consentono di mantenere, anche all’interno, il contatto diretto con il mare. A prua del salone principale trova posto la timoneria. Il pozzetto di poppa esterno, invece, è occupato da un’area lounge, mentre una comoda zona prendisole sulla spiaggetta di poppa permette di godere della vicinanza al mare. Una seconda area prendisole, come pure una ulteriore zona conversazione, è situata all’estrema prua di questo yacht moderno e funzionale.

Una seconda stazione di comando trova posto sul fly bridge e alle sue spalle, una piacevole area relax.

Motorizzato con 3 motori MTU 12V2000 M97L lo yacht può raggiungere la considerevole velocità massima di 33 nodi ed una velocità di crociera di 28 nodi.

L’imbarcazione sarà classificata con ABS ed è prevista in consegna per il 2023



“Siamo particolarmente felici per l’acquisizione di questa nuova commessa – commenta Fabio Ermetto, CCO di Baglietto - che conferma la leadership mondiale del nostro cantiere nella costruzione di imbarcazioni in alluminio superiori ai 35m dalla forte personalità ed alte prestazioni, pur mantenendo un elevatissimo livello di customizzazione. Questo progetto -continua Ermetto- prosegue la tradizione di successo di Baglietto in un segmento, quale quello degli yacht performanti, di cui è stato precursore e nel quale crediamo moltissimo”



Con lo scafo #10242 sono 9 gli yacht attualmente in costruzione presso il cantiere Baglietto nelle 2 sedi di La Spezia e Carrara: oltre alle ultime tre commesse acquisite di 52m, SUPERFAST 42 e 40m DOM133, sono in fasi diverse di allestimento anche un 38m ed un 48m cui si aggiungono tre costruzioni in speculazione (un DOM133, un 52m TLine ed un 43m FAST) disponibili alla vendita per consegna nel 2023.