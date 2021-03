Atc verso l'in house, Fit Cisl: "Sia punto di partenza per nuova stagione per lavoratori"

La Spezia - “Abbiamo appreso con soddisfazione che il giorno 31 marzo il consiglio provinciale porterà in approvazione la procedura dell'affidamento in house ad Atc Esercizio spa del trasporto pubblico locale spezzino (si veda QUI, ndr). Questo per noi è un grande traguardo per il quale ci stiamo battendo da anni, anche se riterremo conclusa questa battaglia solo quando ci sarà la ratifica definitiva del contratto”. Questo il commento, affidato a una nota, della Fit Cisl della Spezia. “La firma di questo contratto però – proseguono dal sindacato - deve essere anche un punto di partenza per una nuova stagione per i lavoratori di Atc Esercizio spa. Lavoratori che sono in prima linea ogni giorno per dare un servizio alla cittadinanza tra mille difficoltà soprattutto in un periodo di pandemia come questo. C'è bisogno di investimenti sui lavoratori - l'ultimo integrativo di secondo livello è datato 1997 -, di continuare sul rinnovo del parco mezzi, di aiuto e di una pianificazione da parte delle Amministrazioni Territoriali sulla viabilità con tempi di percorrenza e soste tecniche che consentano una migliore fluidità e puntualità del servizio, e ancora c'è bisogno di interventi sulla sicurezza delle fermate e sui capolinea, che devono essere all'altezza di città moderne e avere spazi idonei, con un'attenzione alla persona che sia lavoratore o utente”.



“Noi sappiamo che qualcosa su questi argomenti si sta già muovendo con i finanziamenti ottenuti dal Mit per un rinnovamento Green del servizio Tpl, ma crediamo opportuno non fermarci a questo perché la nostra azienda è stata immobile fin troppo in attesa di gare che l'avrebbero portata ad una quasi certa privatizzazione. Ora con l'imminente firma di un Contratto che la mantiene pubblica ed una prospettiva di stabilità di 15 anni deve correre verso un futuro che renda l'utenza soddisfatta del servizio ricevuto e i suoi lavoratori orgogliosi di farne parte. Per questi progetti la Fit-Cisl c'è e ci sarà sempre”, conclude la nota.