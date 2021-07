Atc, sottoscritto l'ultimo atto dell'affidamento in house

La Spezia - E’ stato sottoscritto oggi, nella sede di Atc Mobilità e Parcheggi spa, l’ultimo atto relativo alla concessione in house providing del Servizio di Trasporto Pubblico Locale ad Atc Esercizio. L’Amministratore delegato di Atc Mp Stefano Sciurpa e l’Amministratore delegato di Atc Esercizio Francesco Masinelli hanno firmato il contratto di servizio che sancisce e regola la disciplina del trasporto pubblico locale per i prossimi 10 anni, prorogabili a 15, alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, del Notaio Niccolò Lencioni e della funzionaria della Provincia della Spezia Arianna Benacci.



Da una parte, Atc Mp spa, quale soggetto titolare della funzione di gestione, assumerà progressivamente, oltre agli obblighi contrattuali di controllo, in particolare della qualità del servizio, il ruolo di principale interlocutore tecnico sia per Provincia che per i Comuni. Dall’altra parte, Atc Esercizio Spa, quale gestore del servizio affidatario, diventerà più che mai, mettendo a disposizione con l’affidamento in house il proprio patrimonio conoscitivo, azienda dei Comuni così da rispondere alle nuove sollecitazioni poste dall’Agenzia.



“Un risultato storico, che garantisce stabilità alle società e ai dipendenti e maggiore efficienza dei servizi a favore dei cittadini – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Non solo per la Città ma per tutta la Liguria è un obiettivo fondamentale che si è raggiunto perché, in ambito locale, oggi si è costituita la prima Agenzia della Mobilità, prevista dalla recente normativa regionale. Il mio più sentito ringraziamento a Stefano Sciurpa e a Francesco Masinelli per il grande spirito di collaborazione e la grande sinergia costruita in questi anni.”



“Uno spirito di piena collaborazione ha animato questo risultato storico – sottolineano Stefano Sciurpa e Francesco Masinelli – Congiuntamente alla Provincia della Spezia, tutti abbiamo lavorato alacremente per ottenere, con la stabilità del servizio, le condizioni concrete per assolvere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell’utenza”.