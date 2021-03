Atc, la Provincia: "Approvazione in house il 31 marzo"

La Spezia - “La procedura dell'affidamento in house ad Atc Esercizio del trasporto pubblico locale spezzino sarà portata ad approvazione, come previsto, entro la fine di marzo. La conferma della tempistica arriva, nella giornata di oggi, con il preliminare di convocazione della seduta di consiglio provinciale, prevista per il giorno 31 marzo. In quella data, all’ordine del giorno, è stata inserita, per essere sottoposta all’approvazione, la delibera di affidamento in house providing. La Provincia, quindi, coinvolgerà l’Assemblea dei Sindaci per le necessarie procedure”. Lo riferisce in una nota la Provincia della Spezia, andando di fatto a restringere l'orizzonte temporale delineato stamani in consiglio regionale dall'assessore ai Trasporti, Gianni Berrino, rispondendo a un'interrogazione illustrata dal consigliere Pd Davide Natale. L'esponente della giunta Toti, in particolare, stamani aveva posto il 31 luglio come termine (“ampiamento superiore alla realistica conclusione” della procedura) stimato dalla Provincia stessa. Che però ora, a qualche ora dal breve botta e risposta genovese, interviene per fissare un preciso paletto temporale, tra l'altro imminente.



“L’obiettivo strategico dell’amministrazione provinciale spezzina – si legge ancora nella comunicazione diffusa da Via Veneto - è sempre stato quello di arrivare alla conclusione dell’iter nel tempo indicato in modo da poter ratificare la sottoscrizione del contratto in house rispettando anche gli impegni con le organizzazioni sindacali”.